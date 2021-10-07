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Годинником хизуєшся? Зінченка після обіймів із Хабібом потролив зоряний нідерландець

Андрій Трофімов
7 жовтня, 12:59
На скандальне фото Олександра Зінченка з Хабібом Нурмагомедовим відреагував колишній одноклубник українського футболіста Єтро Віллемс

Зінченко і Нурмагомедов / Фото: Instagram

Обійми з російською зіркою UFC Хабібом Нурмагомедовим, за які Олександра Зінченка звинуватили в "зраді" в Україні, отримали відгук від ексзахисника збірної Нідерландів – чемпіона цієї країни і володаря Кубка Німеччини Єтро Віллемса.

Свого часу вони із Зінченком були одноклубниками в ПСВ.

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"Ти хотів годинником похизуватися? Чи щось інше хотів показати? " – покепкував із Зінченка Віллемс у коментарях під знімками українця з Нурмагомедовим в Instagram.

Відзначимо, що любитель дорогих годинників Зінченко – найменш оплачуваний гравець Манчестер Сіті із зарплатнею в 1,18 млн євро на рік.

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Нагадаємо, опублікувавши знімки обіймів з росіянином Нурмагомедовим, Зінченко наразився на осуд з боку багатьох своїх підписників.

  • "Бл*, Сашко"
  • "Зашквар"
  • "Олександре, якого дідька?"
  • "У нас війна з рашкою. Ще б із Кадировим в ясна засмоктався", – обурюються фоловери футболіста.

Зінченко і Віллемс. Фото – Getty Images

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