Часами козыряешь? Зинченко после объятий с Хабибом потроллил звездный нидерландец

Зинченко и Нурмагомедов / Фото: Instagram
Объятия с российской звездой UFC Хабибом Нурмагомедовым, за которые Александра Зинченко обвинили в "зраде" в Украине, получили отклик от экс-защитника сборной Нидерландов – чемпиона этой страны и обладателя Кубка Германии Йетро Виллемса.
В свое время они с Зинченко были одноклубниками в ПСВ.
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"Ты хотел часами похвастаться? Или что-то другое хотел показать?" – "подколол" Зинченко Виллемс в комментариях под снимками украинца с Нурмагомедовым в Instagram.
Отметим, что любитель дорогих часов Зинченко – самый низкооплачиваемый игрок Манчестер Сити с окладом в 1,18 млн евро в год.
Напомним, опубликовав снимки объятий с россиянином Нурмагомедовым, Зинченко получил жесткое осуждение со стороны многих своих подписчиков.
- "Бл*, Саша"
- "Зашквар"
- "Александр, какого лешего?"
- "У нас война с рашкой. Еще б с Кадыровым в десна засосался", – негодуют фолловеры футболиста.
Зинченко и Виллемс. Фото – Getty Images