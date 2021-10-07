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Часами козыряешь? Зинченко после объятий с Хабибом потроллил звездный нидерландец

Андрей Трофимов
7 октября, 12:59
На скандальное фото Александра Зинченко с Хабибом Нурмагомедовым отреагировал бывший одноклубник украинского футболиста Йетро Виллемс

Зинченко и Нурмагомедов / Фото: Instagram

Объятия с российской звездой UFC Хабибом Нурмагомедовым, за которые Александра Зинченко обвинили в "зраде" в Украине, получили отклик от экс-защитника сборной Нидерландов – чемпиона этой страны и обладателя Кубка Германии Йетро Виллемса.

В свое время они с Зинченко были одноклубниками в ПСВ.

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"Ты хотел часами похвастаться? Или что-то другое хотел показать?" – "подколол" Зинченко Виллемс в комментариях под снимками украинца с Нурмагомедовым в Instagram.

Отметим, что любитель дорогих часов Зинченко – самый низкооплачиваемый игрок Манчестер Сити с окладом в 1,18 млн евро в год.

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Напомним, опубликовав снимки объятий с россиянином Нурмагомедовым, Зинченко получил жесткое осуждение со стороны многих своих подписчиков.

  • "Бл*, Саша"
  • "Зашквар"
  • "Александр, какого лешего?"
  • "У нас война с рашкой. Еще б с Кадыровым в десна засосался", – негодуют фолловеры футболиста.

Зинченко и Виллемс. Фото – Getty Images

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