Якого дідька, Саню? Зінченка розгромили за обійми із Хабібом

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко у себе в Instagram опублікував фото обіймів із російською зіркою змішаних єдиноборств Хабібом Нурмагомедовим.
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Разом на трибунах стадіону "Енфілд" вони дивилися матч Ліверпуль – Манчестер Сіті (2:2), який Зінченко пропускав через травму.
"З непереможним! Легендою UFC. Приємно було поспілкуватися і разом подивитися гру", – написав Зінченко.
І отримав жорстке засудження від безлічі своїх фоловерів.
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- "Бл*, Сашко"
- "Коли фотка з Кадировим?"
- "Олександре, якого дідька?"
- "У нас війна з рашкою. Ще б із Кадировим в ясна засмоктався", – обурюються підписники Зінченка.
Додамо, що Хабіб Нурмагомедов є фанатом Роналду і Манчестер Юнайтед – найлютішого ворога клубу Зінченка Манчестер Сіті.
Нагадаємо також, що Нурмагомедов починав свій шлях у змішаних єдиноборствах в Україні. Він міг виступати під синьо-жовтим прапором, але Хабібу не дали український паспорт.
При цьому ексгравцеві Уфи Зінченку свого часу пропонували паспорт РФ, однак він залишився українцем.