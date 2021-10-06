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Якого дідька, Саню? Зінченка розгромили за обійми із Хабібом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 жовтня, 15:11
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Після обіймів українки Ярослави Магучіх і росіянки Марії Ласіцкене на Олімпіаді, схожий скандал спалахнув і в футболі
Нурмагомедов і Зінченко
Нурмагомедов і Зінченко / Фото: Instagram

Футболіст збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко у себе в Instagram опублікував фото обіймів із російською зіркою змішаних єдиноборств Хабібом Нурмагомедовим.

Читайте також: Магучіх після обіймів із росіянкою: "Тепер з'явилися інструкції, як поводитися"

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Разом на трибунах стадіону "Енфілд" вони дивилися матч Ліверпуль – Манчестер Сіті (2:2), який Зінченко пропускав через травму.

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"З непереможним! Легендою UFC. Приємно було поспілкуватися і разом подивитися гру", – написав Зінченко.

І отримав жорстке засудження від безлічі своїх фоловерів.

  • "Бл*, Сашко"
  • "Коли фотка з Кадировим?"
  • "Олександре, якого дідька?"
  • "У нас війна з рашкою. Ще б із Кадировим в ясна засмоктався", – обурюються підписники Зінченка.

Додамо, що Хабіб Нурмагомедов є фанатом Роналду і Манчестер Юнайтед – найлютішого ворога клубу Зінченка Манчестер Сіті.

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Нагадаємо також, що Нурмагомедов починав свій шлях у змішаних єдиноборствах в Україні. Він міг виступати під синьо-жовтим прапором, але Хабібу не дали український паспорт.

При цьому ексгравцеві Уфи Зінченку свого часу пропонували паспорт РФ, однак він залишився українцем.

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