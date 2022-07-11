Ціна любові до диктатора. Підлизу Путіна звинуватили у шахрайстві

Легенда автоспорту Берні Екклстоун виявився великим любителем "нафтових" доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-функціонер Формули-1 Берні Екклстоун різко змінив свою риторику підтримки Путіна і раптово пошкодував українців. Але це не врятувало 91-річного афериста.

Прокуратура Великобританії звинуватила бізнесмена у шахрайстві. Спортивному функціонеру ставиться в провину махінації з незадекларованими іноземними активами на суму понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

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"Королівська прокурорська служба вивчила дані, передані Управлінням з податкових та митних зборів Великобританії, та санкціонувала висування звинувачень у шахрайстві Бернарду Екклстоуну через незадекларовані активи за кордоном, які оцінюються у суму понад 400 мільйонів фунтів", – йдеться у повідомленні прокурорської служби.

Схоже, це є ціна любові до бункерного диктатора.

Нагадаємо, раніше екс-бос Формули-1 заявляв, що готовий заслонити російського фюрера від кулі і той усе робить правильно.

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У Путіна з'явився 91-річний охоронець / Фото: Колаж: Сьогодні

Це викликало тотальний хейт у спортивній спільноті. Зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон закликав позбавити права публічно висловлюватись любителям кривавого маніяка.