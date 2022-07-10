Путінський підлиза зламався! Легендарний бізнесмен раптово засудив війну в Україні

Екс-функціонер Формули-1 Берні Екклстоун вирішив виправдатися за свою промову на підтримку фашизму та пошкодував українців

Екклстоун вирішив вибачитися за слова про Путіна та підтримав українців

Цивілізований світ продовжує підтримувати Україну у війні проти російських фашистів, які бажають зруйнувати нашу країну. При цьому перебувають і ідіоти, які намагаються вигородити росіян та виправдати дії Путіна.

Одним із таких став колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун. Бізнесмен на пенсії заявляв, що готовий заслонити російського фюрера від кулі і той усе робить правильно.

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Це викликало тотальний хейт у спортивній спільноті. Зважаючи на все, британець вирішив дати задню і вибачитися за свої слова. При цьому Екклстоун заявив, що йому шкода українців.

Часто люди виходять і говорять чи роблять речі особливо не думаючи. Можливо, я зробив те саме і можу зрозуміти тих, хто думає, що я вигороджую скоєне Путіним в Україні. Однак це не так. Я ріс за часів Другої світової війни, останньої війни. Тому я знаю, що таке.

Мені дуже шкода людей в Україні, які страждають нізащо. Вони не зробили нічого поганого, нічого не починали. Вони просто хочуть жити далі. Вони хочуть, щоб їхні діти ходили до шкіл, намагаються ходити на роботу та заробляти на життя для своєї родини. Вони не заслуговують на страждання. У війні немає нічого доброго. Я не бачу, щоб хтось щось здобув із цього. Вважаю, що вони мають зібратися та дійти згоди. Мені шкода, якщо щось із сказаного мною когось образило, я не мав такого наміру.

91-річний Екклстоун з дитинства захопився автоспортом. Він брав участь у Формулі-1 як гонщик, а потім 15 років керував гоночною командою Бребем. Після цього Берні десятиліттями керував Формулою-1, доки не був замінений у 2017 році.