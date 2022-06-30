Готовий затулити Путіна від кулі: цинічна заява легенди автоспорту

Британський бізнесмен і колишній бос Формули-1 Берні Екклстоун виправдав Володимира Путіна за війну в Україні, мовляв, він робив краще для своєї країни

У Путіна з'явився 91-річний охоронець / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун підтримав президента Росії Володимира Путіна. Зробив він це після обстрілу Кременчука. А загибель мирних мешканців назвав випадковою.

"Я готовий прийняти кулю за Володимира Путіна. Він першокласна людина. Він вважав свої дії правильними і вважав, що зробить краще для Росії. Смерть мирних українців не була спеціальною... Упевнений, що якби Україна хотіла вийти із цієї ситуації належним чином, то зробила б це", – цитує Екклстоуна The Sun.

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Берні Екклстоуну 91 рік. Народився він у Великій Британії, де й захопився автоспортом. Спочатку брав участь у Формулі-1 як гонщик. Згодом був власником гоночної команди. І десятиліттями керував Формулою-1.

Влітку 2020 Берні Екклстоун вчетверте став батьком. Його дружина Фабіана (зараз 46 років) народила хлопчика у Швейцарії, малюка назвали Ейсом.

Берні Екклстоун з дружиною у малюком

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До цього у легендарного британця народжувалися лише дочки. Найстаршій із них зараз – 67 років. Раніше дочку Берні Екклстоуна пограбували на 66 мільйонів доларів.