Легенда автоспорта Берни Экклстоун оказался большим любителем "нефтяных" долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-функционер Формулы-1 Берни Экклстоун резко сменил свою риторику поддержки Путина и внезапно пожалел украинцев. Но это не спасло 91-летнего афериста.

Прокуратура Великобритании предъявила бизнесмену обвинения в мошенничестве. Спортивному функционеру вменяются махинации с незадекларированными иностранными активами на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.

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"Королевская прокурорская служба изучила данные, переданные Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, и санкционировала выдвижение обвинений в мошенничестве Бернарду Экклстоуну из-за незадекларированных активов за рубежом, которые оцениваются в сумму более 400 миллионов фунтов", – говорится в сообщении прокурорской службы.

Похоже, это и есть цена любви к бункерному диктатору.

Напомним, ранее экс-босс Формулы-1 заявлял, что готов заслонить российского фюрера от пули и тот все делает правильно.

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У Путина появился 91-летний телохранитель / Фото: Коллаж: Сегодня

Это вызвало тотальный хейт в спортивном сообществе. Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон призвал лишить права публично высказываться любителям кровавого маньяка.