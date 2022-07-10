Путинский подлиза сломался! Легендарный бизнесмен внезапно осудил войну в Украине

Экс-функционер Формулы-1 Берни Экклстоун решил оправдаться за свою речь в поддержку фашизма и пожалел украинцев

Экклстоун решил извиниться за слова о Путине и поддержал украинцев

Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину в войне против российских фашистов, желающих разрушить нашу страну. При этом находятся и идиоты, которые пытаются выгородить россиян и оправдать действия Путина.

Одним из таких стал бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун. Бизнесмен на пенсии заявлял, что готов заслонить российского фюрера от пули и тот все делает правильно.

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Это вызвало тотальный хейт в спортивном сообществе. Судя по всему, британец решил дать заднюю и извиниться за свои слова. При этом Экклстоун заявил, что ему жаль украинцев.

Часто люди выходят и говорят или делают вещи особенно не думая. Возможно, я совершил то же самое и могу понять тех, кто думает, что я выгораживаю совершенное Путиным в Украине. Однако это не так. Я рос во времена Второй мировой войны, последней войны. Поэтому я знаю, что это такое.

Мне очень жаль людей в Украине, которые страдают ни за что. Они не сделали ничего плохого, ничего не начинали. Они просто хотят жить дальше. Они хотят, чтобы их дети ходили в школы, пытаются ходить на работу и зарабатывать на жизнь для своей семьи. Они не заслуживают страданий. В войне нет ничего хорошего. Я не вижу, чтобы кто-то что-то добыл из этого. Считаю, что они должны собраться и прийти к соглашению. Мне жаль, если что-то из сказанного мной кого-то обидело, у меня не было такого намерения.

91-летний Экклстоун с детства увлекся автоспортом. Он участвовал в Формуле-1 как гонщик, а затем 15 лет владел гоночной командой Брэбем. После этого Берни десятилетиями руководил Формулой-1, пока не был заменен в 2017 году.