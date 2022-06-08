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Бій Усик – Джошуа переноситься. Інсайдер назвав нову дату мегафайту

Сергій Шаховець
8 червня, 18:11
Довгоочікуваний реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа переноситься на серпень. Боксери та організатори бою отримають більше часу на підготовку до поєдинку

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Всі любителі боксу в передчутті одного з найочікуваніших боїв у надважкій вазі. Вже точно відомо, що бій Усика та Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

А ось затвердженої дати поєдинку досі немає. Відомий американський журналіст-аналітик Ден Рафаель назвав нову ймовірну дату бою.

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"Мені сказали, що нова робоча дата для реваншу Усика та Джошуа – 20 серпня. Не буде 23 липня", – написав Рафаель у Twitter.

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн також стверджував, що бій відбудеться у середині серпня. Нам залишається лише дочекатися офіційного оголошення мегафайту.

Дату реваншу оголосять найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

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Додамо, що український чемпіон Олександр Усик активно готується до реваншу. До тренувального табору нашого боксера приїхав Дам'ян Книба на прізвисько Польський гусар, котрий ще не програвав на професійному рингу.

Книба має підготувати Усика до бою з Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні