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Бой Усик – Джошуа переносится. Инсайдер назвал новую дату мегафайта

Сергей Шаховец
8 июня, 18:11
Долгожданный реванш Александра Усика и Энтони Джошуа переносится на август. Боксеры и организаторы боя получат больше времени на подготовку к поединку

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Все любители бокса в предвкушении одного из самых ожидаемых боев в супертяжелом весе. Уже точно известно, что бой Усика и Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

А вот утвержденной даты поединка до сих пор нет. Известный американский журналист-аналитик Дэн Рафаэль назвал новую вероятную дату боя.

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"Мне сказали, что новая рабочая дата для реванша Усика и Джошуа – 20 августа. Не будет 23 июля", – написал Рафаэль в Twitter.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн также утверждал, что бой состоится в середине августа. Нам остается только дождаться официального объявления мегафайта.

Дату реванша огласят в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

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Добавим, что украинский чемпион Александр Усик активно готовится к реваншу. В тренировочный лагерь нашего боксера приехал Дамьян Кныба на прозвище Польский гусар, который еще не проигрывал на профессиональном ринге.

Кныба должен подготовить Усика к бою с Джоуша / Фото: Коллаж: Сегодня