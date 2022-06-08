Бой Усик – Джошуа переносится. Инсайдер назвал новую дату мегафайта

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Все любители бокса в предвкушении одного из самых ожидаемых боев в супертяжелом весе. Уже точно известно, что бой Усика и Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

А вот утвержденной даты поединка до сих пор нет. Известный американский журналист-аналитик Дэн Рафаэль назвал новую вероятную дату боя.

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"Мне сказали, что новая рабочая дата для реванша Усика и Джошуа – 20 августа. Не будет 23 июля", – написал Рафаэль в Twitter.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн также утверждал, что бой состоится в середине августа. Нам остается только дождаться официального объявления мегафайта.

Дату реванша огласят в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

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Добавим, что украинский чемпион Александр Усик активно готовится к реваншу. В тренировочный лагерь нашего боксера приехал Дамьян Кныба на прозвище Польский гусар, который еще не проигрывал на профессиональном ринге.