Бій Хижняка за золото Олімпіади: де і коли дивитися

26-річний полтавський боксер Олександр Хижняк на прізвисько Танк перемагав на чемпіонатах світу та Європи, а 7 серпня може виграти і Олімпійські ігри

Еберт Соуза vs Олександр Хижняк / Фото: Reuters

У суботу, о 8:45 за Києвом, у поєдинку за золото Ігор-2020 український боксер Олександр Хижняк битиметься з бразильцем Ебертом Соузою.

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У прямому ефірі поєдинок Хижняк – Соуза 7 серпня покаже канал UA:Перший, доступний на сервісі OLL.TV.

Хижняк vs Еберт Соуза / Фото: Reuters

Нагадаємо, в півфіналі Ігор-2020 бразилець Еберт Соуза з рахунком 4:1 здолав Гліба Бакши, уродженця Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка / Фото: Reuters

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Хижняк же в 1/2 фіналу Олімпіади в Токіо вигриз перемогу в бою з філіппінцем Еуміром Марсялем, якому програв перші два раунди поєдинку.

Олександр Хижняк на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Відзначимо, що з бразильським боксером Ебертом Соузою, який в суботу буде суперником Олександра Хижняка в бою за олімпійське золото Токіо, український Танк вже зустрічався.

Дивіться, як Хижняк здолав Соузу одноголосним рішенням суддів на турнірі "Странджа" в Болгарії на початку 2019 року: