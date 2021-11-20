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Десна --
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Колос --
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27 листопада 00:00
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Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
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Колос --
4 грудня 00:00
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Ворскла --
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Бомба зірвалася: Фернандо завадив Шахтарю зробити супертрансфер

Сергій Шаховець
20 листопада, 22:52
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна прокоментував можливу покупку донецьким клубом зіркового аргентинця

Фернандо та Хуліан Альварес / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі 12-го туру УПЛ "гірники" на останніх хвилинах зустрічі зуміли вирвати перемогу у львівського Руху з рахунком 2:0. Відразу після поєдинку директор Шахтаря з футболу Даріо Срна відповів на питання про купівлю найкращого нападаючого чемпіонату Аргентини.

"Форвард Альварес? З таким Фернандо нам форвард не потрібен.

Є ще Сікан, а з наступного сезону повернеться Траоре.

Альвареса не буде у нас", – сказав Срна в інтерв'ю каналу Футбол 1.

Нагадаємо, що днями з'явилася інформація, що донецький клуб готовий купити за 20 мільйонів євро 21-річного форварда Рівер Плейт Хуліана Альвареса.

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Шахтар цікавиться аргентинським нападником Хуліаном Альваресом / Фото: Goal.com

У поточному сезоні вихованець Рівер Плейт провів 16 ігор у чемпіонаті Аргентини, у яких забив 15 голів та виконав п'ять гольових передач.

Зазначимо, що основний форвард "гірників" Ласіна Траоре, який зазнав жахливої травми в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, буде знаходиться поза грою до осені наступного року.

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Наразі тренерський штаб Шахтаря на чолі з Роберто Де Дзербі робить ставку на бразильського нападника Фернандо, який у шести матчах чемпіонату забив п'ять м'ячів.