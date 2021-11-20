Бомба сорвалась: Фернандо помешал Шахтеру совершить супертрансфер

Фернандо и Хулиан Альварес / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче 12-го тура УПЛ "горняки" на последних минутах встречи сумели вырвать победу у львовского Руха со счетом 2:0. Сразу после поединка, директор Шахтера по футболу Дарио Срна ответил на вопрос о покупке лучшего нападающего чемпионата Аргентины.

"Форвард Альварес? С таким Фернандо нам форвард не нужен. Есть еще Сикан, а со следующего сезона вернется Траоре. Альвареса не будет у нас", – сказал Срна в интервью каналу Футбол 1.

Напомним, что на днях появилась информация, что донецкий клуб готов купить за 20 миллионов евро 21-летнего форварда Ривер Плейт Хулиана Альвареса.

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Шахтер интересуется аргентинским нападающим Хулианом Альваресом / Фото: Goal.com

В текущем сезоне воспитанник Ривер Плейт провел 16 игр в чемпионате Аргентины, в которых забил 15 голов и выполнил пять голевых передач.

Отметим, что основной форвард "горняков" Ласина Траоре, который получил ужасную травму в матче Лиги чемпионов против Интера, будет находится вне игры до осени следующего года.

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Сейчас тренерский штаб Шахтера во главе с Роберто Де Дзерби делает ставку на бразильского нападающего Фернандо, который в шести матчах чемпионата забил пять мячей.