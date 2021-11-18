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Бомбезний нападник! Шахтар побореться за форварда збірної Аргентини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 листопада, 13:02
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Донецький Шахтар зацікавлений у придбанні найкращого нападаючого чемпіонату Аргентини
Шахтар цікавиться аргентинським нападником Хуліаном Альваресом
Шахтар цікавиться аргентинським нападником Хуліаном Альваресом / Фото: Goal.com

"Гірники" готові заплатити за нападаючого 20 мільйонів євро, щоб виграти конкуренцію за результативного форварда, повідомляє TUTTOmercatoWEB.

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Слід зазначити, що за Альваресом уважно стежать три клуби Серії А – Мілан, Ювентус та Фіорентина, які також хочуть отримати до своїх лав 21-річного футболіста.

У поточному сезоні вихованець Рівер Плейт провів 16 ігор у чемпіонаті Аргентини, у яких забив 15 голів та виконав п'ять гольових передач.

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Також 21-річний нападник встиг зіграти п'ять матчів за збірну Аргентини, у складі якої став володарем Кубка Америки 2021 року.

Альварес очолює список бомбардирів елітного дивізіону Аргентини. За даними Transfermarkt, вартість форварда Рівер Плейт становить 20 мільйонів євро

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Нагадаємо, що основний форвард "гірників" Ласіна Траоре, який отримав жахливу травму у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, буде знаходиться поза грою до осені наступного року.

Травма Лассіни Траоре
Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Також затягується відновлення Жуніора Мораеса, який лише у жовтні приступив до тренувань.

А вже у суботу, 20 листопада, "гірникам" належить зіграти матч 15-го туру чемпіонату України проти львівського Руху.

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