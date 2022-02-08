Вболівальники зачекалися. Олімпійська чемпіонка готується до естафети у Пекіні

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про нинішній стан Олени Білосюк, котрої так не вистачає нашій команді.

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Сподіваюся, що зможемо включити в склад на естафету", – сказав Бринзак в інтерв'ю champion.com.ua .

Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України не може розраховувати на трьох біатлоністок. Окрім Олени Білосюк, позитивний тест на коронавірус здала Дар'я Блашко.

А буквально вчора стало відомо, що уславлена українська біатлоністка Валя Семеренко покинула Олімпійські ігри за станом здоров'я.

Валя не змогла закінчити індивідуальну гонку, під час якої ледь не знепритомніла.

"Валя хотіла реабілітуватися за естафету і почала швидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали.

Як я зрозумів, Валентина знепритомніла, або була близька до цього – запаморочилося в голові і вона не змогла продовжувати гонку.

Після обстеження у клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина", – сказав Бринзак.