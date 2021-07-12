Вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії: тіло дістали навіть з каналу в Венеції

Італійці всю ніч гуляли після фіналу Євро-2020, в якому команда Манчіні переграла збірну Англії в серії пенальті. Але для декого свято обернулося трагедією

Фанати збірної Італії святкують перемогу / Фото: Reuters

Велике свято в Італії після перемоги збірної країни на Євро-2020 обернулося кількома трагедіями. Минулої ночі під час масових гулянь з нагоди коронації національної команди загинули вболівальники. Нагадаємо, що Італія виграла Євро-2020 в Англії в серії пенальті після 1:1 в основний час і в овертаймі.

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За інформацією La Repubblica, вночі проти 12 липня в провінції Катанія сталася ДТП, в якій загинув 19-річний юнак, а ще чотири людини були поранені. Всі вони їхали святкувати перемогу збірної Італії. Також у Фоджі 32-річний чоловік на скутері був застрелений під час участі у футбольному святі.

Вболівальники збірної Італії на Євро-2020 / Фото: Reuters

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Цієї самої ночі в Венеції в каналі було виявлено тіло чоловіка середнього віку. Особа загиблого поки не визначена. Але в поліції припускають, що смерть невідомого могла бути пов'язана з масовими урочистостями з нагоди успіху збірної Італії на Євро-2020. Також повідомляють про багатьох поранених у різних містах Італії.

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