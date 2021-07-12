Болельщики погибли во время празднования победы Италии: тело достали и из канала Венеции

Итальянцы всю ночь гуляли после финала Евро-2020, в котором команда Манчини переиграла сборную Англии в серии пенальти. Но для некоторых праздник обернулся трагедией

Фанаты сборной Италии празднуют победу / Фото: Reuters

Большой праздник в Италии после победы сборной страны на Евро-2020 обернулся несколькими трагедиями. Минувшей ночью во время массовых гуляний по случаю коронации национальной команды погибли болельщики. Напомним, что Италия выиграла Евро-2020 у Англии в серии пенальти после 1:1 в основное время и овертайме.

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По информации La Repubblica, в ночь на 12 июля в провинции Катания произошло ДТП, в результате которого погиб 19-летний юноша, а еще четыре человека были ранены. Сообщается, что все они ехали отмечать победу сборной Италии. Также в Фодже 32-летний мужчина на скутере был застрелен во время участия в футбольном празднике.

Болельщики сборной Италии на Евро-2020 / Фото: Reuters

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Этой же ночью в Венеции в одном из каналов было обнаружено тело мужчины средних лет. Личность погибшего пока не установлена. Но в полиции не исключают, что смерть неизвестного могла быть связана с массовыми торжествами по поводу успеха сборной Италии на Евро-2020. Также сообщается о множестве раненых в разных городах Италии.

Ранее мы писали, что сборную Италию едва не разорвали в Риме. Смотрите, как победители Евро вернулись домой.

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