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Сборную Италию едва не разорвали в Риме. Победители Евро вернулись домой (видео)

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 09:20
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Триумфаторы в понедельник утром прилетели из Лондона и получили горячий прием уже в аэропорту. Затем команду встретили в гостинице
Сборная Италии - чемпион Европы
Сборная Италии - чемпион Европы / Фото: Reuters

53 года спустя сборная Италии вновь стала чемпионом Европы. Отметив победу в столице Великобритании над англичанами "Скуадра адзурра" не стала задерживаться на чужой земле и примчалась домой. Уже на сходе с трапа в Риме команду встречали журналисты и все работники аэропорта, которые могли отлучиться с работы.

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Первым делом главный тренер Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини предъявили публике трофей.

А затем едва ли не каждый снимал спуск футболистов на телефон, а некоторые просили сделать селфи.

Сборная Италии прилетела в Рим после победы на Евро-2020 Видео: Reuters

Часть тиффози приветствовала своих любимцев в аэропорту, но значительно больше – уже у гостиницы, где команда разместилась сразу после прилета. 36-летний Кьеллини позволил себе надеть корону и не уставал хвастаться трофеем перед фанатами.

Полного единения с болельщиками не произошло, поскольку полиция все же не допускала их к футболистам из-за коронавируса.

Позже ожидаются официальные мероприятия по чествованию чемпионов.

Смотрите, как тренер Италии на животе проехался по столу после Евро-2020.

Вашему вниманию – самые интересные моменты финала:

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