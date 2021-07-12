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Збірну Італії ледь не розірвали в Римі. Переможці Євро повернулися додому (відео)

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 09:20
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Тріумфатори в понеділок вранці прилетіли з Лондона і отримали гарячий прийом уже в аеропорту. Потім команду зустріли в готелі
/ Фото: Reuters

53 роки по тому збірна Італії знову стала чемпіоном Європи. Відзначивши перемогу в столиці Великобританії над англійцями "Скуадра адзурра" не стала затримуватися на чужій землі і примчала додому. Вже на сході з трапа в Римі команду зустрічали журналісти та всі працівники аеропорту, які могли відлучитися з роботи.

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Насамперед головний тренер Роберто Манчіні і капітан Джорджо К'єлліні пред'явили публіці трофей.

А потім чи не кожен знімав спуск футболістів на телефон, а деякі просили зробити селфі.

Відео: Reuters

Частина тіффозі вітала своїх улюбленців в аеропорту, але значно більше – вже біля готелю, де команда розмістилася відразу після прильоту. 36-річний К'єлліні дозволив собі надіти корону і не втомлювався хвалитися трофеєм перед фанатами.

Повного єднання з уболівальниками не відбулося, оскільки поліція все ж не допускала їх до футболістів через коронавірус.

Дивіться, як тренер Італії на животі проїхався по столу після Євро-2020.

До вашої уваги – найцікавіші моменти гри:

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D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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І
Г
О
1
Франція
3
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5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
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