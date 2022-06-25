Боксер, якого побив Усик, зібрався нашкодити українцю

Брієдіс готовий допомогти Джошуа впоратися з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

Майбутній реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа пройде 20 серпня в Саудівській Аравії. Боксери розпочали інтенсивну підготовку до поєдинку.

Зараз такий момент, що будь-яка додаткова інформація про супротивника на вагу золота. І цією інформацією зібрався поділитися чинний чемпіон IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс. Боксер з Латвії готовий допомогти Джошуа перемогти Усика.

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"Може, я приїду, щоб допомогти Джошуа готуватися до поєдинку. Видам йому деякі секрети для бою з Усиком. Я думаю, що цього разу Джошуа добре підготується, а це найголовніше. Перед першим боєм Усик готувався вісім місяців, а Джошуа менше, мабуть, два-три місяці. З урахуванням підготовки тепер шанси 50 на 50", – цитує Брієдіса Fightnews.info.

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Чотири роки потому Брієдіс знову викликає Усика на бій / Фото: Instagram

Нагадаємо, що у 2018-му Брієдіс ледь не здолав Усика в крузервейті. Перед оголошенням результату тоді ніхто з боксерів не був упевнений у своїй перемозі. Рішенням суддів мінімальна перемога дісталася у тому поєдинку Усику – 115:113, 115:113, 114:114.