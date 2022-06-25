Боксер, которого побил Усик, собрался напакостить украинцу

Бриедис готов помочь Джошуа справиться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Предстоящий реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. Боксеры начали интенсивную подготовку к поединку.

Сейчас такой момент, что любая дополнительная информация о противнике на вес золота. И этой информацией собрался поделиться действующий чемпион IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис. Боксер из Латвии готов помочь Джошуа победить Усика.

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"Может, я приеду, чтобы помочь Джошуа готовиться к поединку. Выдам ему некоторые секреты для боя с Усиком. Я думаю, что в этот раз Джошуа хорошо подготовится, а это самое главное. Перед первым боем Усик готовился восемь месяцев, а Джошуа меньше, вероятно два-три месяца. С учетом подготовки теперь шансы 50 на 50", – цитирует Бриедиса Fightnews.info.

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Спустя четыре года после боя Бриедис нова вызывает Усика / Фото: Instagram

Напомним, что в 2018-м Бриедис едва не одолел Усика в крузервейте. Перед оглашением результата тогда никто из боксеров не был уверен в своей победе. Решением судей минимальная победа досталась в том поединке Усику – 115:113, 115:113, 114:114.