Боєць ЗСУ влаштував свого сина у футбольний клуб. І це не вперше!

Віталій Вернидуб знову працюватиме під керівництвом батька

Криворізький Кривбас цього сезону повернувся до УПЛ і вже планує амбітні цілі. Нещодавно команду очолив досвідчений тренер Юрій Вернидуб, який нині перебуває у лавах ЗСУ та протистоїть атакам фашистів.

Також команда посилилася і щодо гравців. Кривбас оголосив про підписання низки футболістів, серед яких Денис Устименко, Андрій Понеділок, Тимур Кораблін, Тимур Стецьков, а також два ексгравці Зорі Дмитро Хомченовський та Віталій Вернидуб (син тренера).

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Особливо натхненним виявився центрбек. Як зізнався Віталій Вернидуб, він радий, що в нього з'явилася можливість попрацювати знову під керівництвом батька. Раніше захисник виступав з Юрієм Миколайовичем якраз у Зорі.

"Мені випав шанс попрацювати зі своїм батьком. Ми з ним довго спілкувалися про це і я погодився. Цікаво з ним попрацювати після такої паузи, поки ми були у різних клубах.

Я теж починав у Кривому Розі, як і Дмитро Хомченовський, був ще зовсім юнаком. З теплотою згадую це. У нас з'являються нові гравці, наші українці. Вони матимуть свій шанс, потрібно ним скористатися. Потрібно зосередитися та працювати над собою. А результат прийде однозначно.

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Нагадаємо, що новий сезон УПЛ має стартувати 20 серпня. Очікується, що матчі чемпіонату України відбудуться на території нашої країни, попри воєнний стан.