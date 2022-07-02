Боец ВСУ пристроил своего сына в футбольный клуб. И это не первый раз!

Виталий Вернидуб вновь будет работать под руководством отца

Криворожский Кривбасс в этом сезоне вернулся в УПЛ и уже планирует амбициозные цели. Недавно команду возглавил опытный тренер Юрий Вернидуб, который нынче находится в рядах ВСУ и противостоит атакам фашистов.

Также команда усилилась и в плане игроков. Кривбасс объявил о подписании ряда футболистов, среди которых Денис Устименко, Андрей Понедельник, Тимур Кораблин, Тимур Стецьков, а также два экс-игрока Зари Дмитрий Хомченовский и Виталий Вернидуб (сын тренера).

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Особенно воодушевленным оказался центрбек. Как признался Виталий Вернидуб, он рад, что у него появилась возможность вновь поработать под руководством отца. Ранее защитник выступал с Юрием Николаевичем как раз в Заре.

"Мне выпал шанс поработать со своим отцом. Мы с ним долго общались об этом и я согласился. Интересно с ним поработать после такой паузы, пока мы были в разных клубах. Я тоже начинал в Кривом Роге, как и Дмитрий Хомченовский, был еще совсем юношей. С теплотой вспоминаю это. У нас появляются новы игроки, наши украинцы. Они получат свой шанс, нужно им воспользоваться. Нужно сосредоточиться и работать над собой. А результат придет однозначно".

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Напомним, что новый сезон УПЛ должен стартовать 20 августа. Ожидается, что матчи чемпионата Украины пройдут на территории нашей страны несмотря на военное положение.