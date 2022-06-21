Боєць ЗСУ став головним тренером Кривбасу!

Відомий український фахівець Юрій Вернидуб, який перемагав у Лізі чемпіоном Реал, працюватиме з клубом із Кривого Рогу

Вернидуб став головним тренером Кривбасу / Фото: Кривбас Кривий Ріг

Новачок Прем'єр-ліги Кривбас оголосив про призначення Юрія Вернидуба новим головним тренером команди. 56-річний спеціаліст підписав трирічний контракт. Раніше боєць ЗСУ Юрій Вернидуб залишив посаду головного тренера Шерифа.

Вернидуб поєднуватиме роботу у Кривбасі зі службою в українській армії. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного тренера переведено до міста Кривого Рогу для подальшого проходження служби, повідомляє сайт клубу.

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"Для мене велика честь у цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славним ім'ям та чималими амбіціями", – наголосив Юрій Вернидуб.

За свою кар'єру Вернидуб успішно зарекомендував себе у Зорі, з якою виграв бронзу чемпіонату України. Із солігорським Шахтарем ставав чемпіоном Білорусі, із Шерифом вигравав чемпіонат Молдови. Тираспільці під керівництвом Вернидуба вперше у своїй історії зіграли у груповому турнірі Ліги чемпіонів та пробилися у плей-офф Ліги Європи. Під час турніру Шериф обіграв мадридський Реал та донецький Шахтар.

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Нагадаємо, Кривбас вийшов в українську Прем'єр-лігу, посівши друге місце у Першій лізі.

Раніше легендарний тренер пояснив, де проводити чемпіонат України під час війни.