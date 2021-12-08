8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00 Трансляція
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Безжалісний Вася! Top Rank представила фільм про Ломаченка

Сергій Шаховець
8 грудня, 19:56
Напередодні мегафайту між Василем Ломаченком та Річардом Коммі промоутерська компанія Top Rank випустила фільм про українського боксера

У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані / Фото: Top Rank Instagram

У ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку відбудеться поєдинок українського екс-чемпіона світу у трьох категоріях Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) проти нокаутера Річарда Коммі (30-3, 27 КО) із Гани.

Читайте також: Ломаченко – Камбосос: австралієць їдко показав, що Вася йому не цікавий

Реклама

Напередодні цього захоплюючого бою промоутерська компанія Top Rank приготувала сюрприз всім шанувальникам таланту українського боксера.

На своєму Youtube-каналі Top Rank опублікувала фільм про Василя Ломаченка під назвою "Безжалісний: Ломаченко".

Реклама

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Василю. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15 на перемогу Коммі на прізвисько Термінатор – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків бою наступна:

Реклама
  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Комі – 17%
  • нічия – 3%

Василь Ломаченко приїхав підтримати Олександра Усика

В той же час промоутер Усика чекає на бою Ломаченко – Коммі з побоюванням. За словами Олександра Красюка, африканському боксерові під силу нокаутувати українця.