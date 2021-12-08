Безжалостный Вася! Top Rank представила фильм о Ломаченко

В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

В ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок украинского экс-чемпиона мира в трех категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против нокаутера Ричарда Комми (30-3, 27 КО) из Ганы.

Читайте также: Ломаченко – Камбосос: австралиец едко показал, что Вася ему неинтересен

Реклама

В преддверии этого захватывающего боя промоутерская компания Top Rank приготовила сюрприз для всех почитателей таланта украинского боксера.

На своем Youtube-канале Top Rank опубликовала фильм о Василии Ломаченко под названием "Безжалостный: Ломаченко".

Реклама

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Василию. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми по прозвищу Терминатор – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

Реклама

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Василий Ломаченко приехал поддержать Александра Усика

В то же время промоутер Усика ждет боя Ломаченко – Комми с опаской. По словам Александра Красюка, африканскому боксеру по силам нокаутировать украинца.