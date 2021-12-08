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Безжалостный Вася! Top Rank представила фильм о Ломаченко

Сергей Шаховец
8 декабря, 19:56
Накануне мегафайта между Василием Ломаченко и Ричардом Комми промоутерская компания Top Rank выпустила фильм о украинском боксере

В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

В ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок украинского экс-чемпиона мира в трех категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против нокаутера Ричарда Комми (30-3, 27 КО) из Ганы.

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В преддверии этого захватывающего боя промоутерская компания Top Rank приготовила сюрприз для всех почитателей таланта украинского боксера.

На своем Youtube-канале Top Rank опубликовала фильм о Василии Ломаченко под названием "Безжалостный: Ломаченко".

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Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Василию. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми по прозвищу Терминатор – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

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  • выигрыш Ломаченко – 80%
  • выигрыш Комми – 17%
  • ничья – 3%

Василий Ломаченко приехал поддержать Александра Усика

В то же время промоутер Усика ждет боя Ломаченко – Комми с опаской. По словам Александра Красюка, африканскому боксеру по силам нокаутировать украинца.