22 жовтня 17:00
Десна 1
Олександрія 1
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 4
Інгулець 0
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Божевільні фанати зірвали матч чемпіонату Франції

Андрій Трофімов
22 жовтня, 23:12
Вболівальники Сент-Етьєна закидали футбольне поле піротехнікою і арбітр відвів команди в роздягальні

Ось так виглядало поле перед початком матчу

Початок матчу 11-го туру чемпіонату Франції між командами Сент-Етьєн і Анже відклали на годину. Через уболівальників.

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Фанати господарів поля закидали піротехнікою поле стадіону. У підсумку арбітр забрав обидві команди в роздягальні.

В результаті дій уболівальників пошкоджені виявилися сітки воріт.

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Після десяти турів Сент-Етьєн займає останнє місце в турнірній таблиці, команда набрала 5 очок. Анже йде на п'ятому місці – 16 очок.

Нагадаємо, що не так давно матч чемпіонату України між Динамо і Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.

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