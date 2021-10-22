22 октября 17:00
Десна 1
Александрия 1
22 октября 19:30
Металлист 1925 4
Ингулец 0
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Безумные фанаты сорвали матч чемпионата Франции

Андрей Трофимов
22 октября, 23:12
Болельщики Сент-Этьена забросали футбольное поле пиротехникой и арбитр увел команды в раздевалки

Вот так выглядело поле перед началом матча

Начало матча 11-го тура чемпионата Франции между командами Сент-Этьен и Анже отложили на час. Из-за болельщиков.

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Фанаты хозяев поля забросали пиротехникой поле стадиона. В итоге арбитр увел обе команды в раздевалки.

В результате действий болельщиков повреждены оказались сетки ворот.

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После десяти туров Сент-Этьен занимает последнее место в турнирной таблице, команда набрала 5 очков. Анже идет на пятом месте – 16 очков.

Напомним, что не так давно матч чемпионата Украины между Динамо и Александрией запомнился кровавым побоищем на трибунах Олимпийского.

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