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Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
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Шалене відео з Чилі: собака забила гол після розіграшу штрафного

Любомир Луканюк
6 вересня, 20:35
Арбітр зафіксував офсайд у собаки і не зарахував її гол в матчі одного з нижчих чилійських дивізіонів

Ось такі форварди у Чилі

Просто неймовірний гол був забитий в матчі однієї з нижчих ліг чемпіонату Чилі.

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Під час виконання штрафного удару собака побігла в бік воріт. М'яч потрапив у спину пса, змінив напрямок і влетів у ворота. Але суддя не зарахував гол, зафіксувавши у собаки положення поза грою.

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