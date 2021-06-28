Відео голу 16-річної дівчини стало вірусним. Фани вимагають для неї премію

У чемпіонаті Ірландії юна футболістка Алессія Маццола забила дуже красивий м'яч і може претендувати на премію ФІФА

У матчі жіночого чемпіонату Ірландії з футболу був забитий неймовірний за красою гол. Відзначилася 16-річна Алессія Маццола, яка виступає за Корк Сіті.

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Юна футболістка завдала потужного удару з-за меж штрафного і м'яч потрапив у "дев'ятку". Тепер відео голу активно поширюється в соцмережах. Вболівальники просять номінувати Маццолу на премію ФІФА за найкрасивіший гол року.

Премія імені Ференца Пушкаша – нагорода, заснована ФІФА 20 жовтня 2009 року. Нагорода вручається гравцеві (незалежно від статі), який забив найкрасивіший гол року. Премія названа на честь капітана великої угорської "Золотий команди" 1950-х років Ференца Пушкаша.