28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Відео голу 16-річної дівчини стало вірусним. Фани вимагають для неї премію

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 червня, 17:08
Копіювати лінк
У чемпіонаті Ірландії юна футболістка Алессія Маццола забила дуже красивий м'яч і може претендувати на премію ФІФА

У матчі жіночого чемпіонату Ірландії з футболу був забитий неймовірний за красою гол. Відзначилася 16-річна Алессія Маццола, яка виступає за Корк Сіті.

Читайте також: Кращий гол 2020 року забили в Англії: дивіться, за що дали премію Пушкаша

Юна футболістка завдала потужного удару з-за меж штрафного і м'яч потрапив у "дев'ятку". Тепер відео голу активно поширюється в соцмережах. Вболівальники просять номінувати Маццолу на премію ФІФА за найкрасивіший гол року.

Премія імені Ференца Пушкаша – нагорода, заснована ФІФА 20 жовтня 2009 року. Нагорода вручається гравцеві (незалежно від статі), який забив найкрасивіший гол року. Премія названа на честь капітана великої угорської "Золотий команди" 1950-х років Ференца Пушкаша.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 800 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Пʼятниця, 2 липня
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти