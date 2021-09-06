Безумное видео из Чили: собака забила гол после розыгрыша штрафного

Вот такие форварды в Чили

Просто невероятный гол был забит в матче одной из низших лиг чемпионата Чили.

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Во время исполнения штрафного удара собака побежала в сторону ворот. Мяч попал в спину пса, изменил направление и влетел в ворота. Но судья не засчитал гол, зафиксировав у собаки положение вне игры.

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