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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Верес --
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Безумное видео из Чили: собака забила гол после розыгрыша штрафного

Любомир Луканюк
6 сентября, 20:35
Арбитр зафиксировал офсайд у собаки и не засчитал ее гол в матче одного из низших чилийских дивизионов

Вот такие форварды в Чили

Просто невероятный гол был забит в матче одной из низших лиг чемпионата Чили.

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Во время исполнения штрафного удара собака побежала в сторону ворот. Мяч попал в спину пса, изменил направление и влетел в ворота. Но судья не засчитал гол, зафиксировав у собаки положение вне игры.

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