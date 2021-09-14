14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Без шансів для Динамо та Шахтаря. Названі головні фаворити Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека
14 вересня, 16:20
Букмекери вважають ПСЖ та Манчестер Сіті основними претендентами на "вухатий" трофей. Шахтар і Динамо – серед аутсайдерів

32 кращих клуби Європи вступають в боротьбу за трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує основна стадія Ліги чемпіонів 2021/2022. У гонку за головним клубним трофеєм Європи вступлять 32 команди, в тому числі і українські Динамо з Шахтарем.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка буде сьогодні доступна на нашому сайті. Початок – о 22:00. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів.

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На їхню думку, головними фаворитами турніру є ПСЖ та Манчестер Сіті. Тріумф французького клубу оцінюється в 4.20, а перемога команди Олександра Зінченка – в 4.30.

Також до п'ятірки головних фаворитів входять німецька Баварія, а також англійські Челсі та Манчестер Юнайтед. До слова, саме Челсі в минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів, мінімально обігравши в фіналі Манчестер Сіті.

Шанси українських команд вкрай малі. На перемогу Шахтаря в турнірі букмекери дають коефіцієнт 121.00 (це 18-ий показник з 32-х команд), а на успіх Динамо – аж 201.00 (26-е місце в рейтингу фаворитів).

Десятка фаворитів Ліги чемпіонів виглядає так:

  1. ПСЖ (Франція) – 4.20
  2. Манчестер Сіті (Англія) – 4.30
  3. Баварія (Німеччина) – 7.50
  4. Челсі (Англія) – 8.50
  5. Манчестер Юнайтед (Англія) – 8.50
  6. Ліверпуль (Англія) – 9.50
  7. Реал (Іспанія) – 14.00
  8. Барселона (Іспанія) – 19.00
  9. Атлетіко (Іспанія) – 24.00
  10. Ювентус (Італія) – 27.00

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Якщо говорити про шанси українських гравців на перемогу в Лізі чемпіонів, то вище всіх ймовірність тріумфу у Олександра Зінченка (Манчестер Сіті) та Андрія Луніна (Реал). Котирування на успіх інших українців такі:

  • Руслан Малиновський (Аталанта) – 46.00
  • Роман Яремчук (Бенфіка) – 121.00
  • Едуард Соболь (Брюгге) – 500.00
  • Юрій Вернидуб (Шериф) – 500.00

Нагадаємо, що в групі Динамо зіграє з Баварією, Барселоною і Бенфікою, а суперниками Шахтаря стануть Інтер, Реал і Шериф. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня 2022 року в Санкт-Петербурзі.

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