Без шансов для Динамо и Шахтера. Названы главные фавориты Лиги чемпионов

32 лучших клуба Европы вступают в борьбу за трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня стартует основная стадия Лиги чемпионов 2021/2022. В гонку за главным клубным трофеем Европы вступят 32 команды, в том числе и украинские Динамо с Шахтером.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика будет сегодня доступна на нашем сайте. Начало – в 22:00. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на победу в Лиге чемпионов.

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Барселона – Бавария

По их мнению, главными фаворитами турнира являются ПСЖ и Манчестер Сити. Триумф французского клуба оценивается в 4.20, а победа команды Александра Зинченко – в 4.30.

Также в пятерку главных фаворитов входят немецкая Бавария, а также английские Челси и Манчестер Юнайтед. К слову, именно Челси в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, минимально обыграв в финале Манчестер Сити.

Шансы украинских команд крайне малы. На победу Шахтера в турнире букмекеры дают коэффициент 121.00 (это 18-ый показатель из 32-х команд), а на успех Динамо - аж 201.00 (26-ое место в рейтинге фаворитов).

Десятка фаворитов Лиги чемпионов выглядит так:

ПСЖ (Франция) – 4.20 Манчестер Сити (Англия) – 4.30 Бавария (Германия) – 7.50 Челси (Англия) – 8.50 Манчестер Юнайтед (Англия) – 8.50 Ливерпуль (Англия) – 9.50 Реал (Испания) – 14.00 Барселона (Испания) – 19.00 Атлетико (Испания) – 24.00 Ювентус (Италия) – 27.00

Читайте также: Самый дорогой игрок Шахтера не сыграет с Шерифом

Если говорить о шансах украинских игроков на победу в Лиге чемпионов, то выше всех вероятность триумфа у Александра Зинченко (Манчестер Сити) и Андрея Лунина (Реал). Котировки на успех других украинцев следующие:

Руслан Малиновский (Аталанта) – 46.00

(Аталанта) – 46.00 Роман Яремчук (Бенфика) – 121.00

(Бенфика) – 121.00 Эдуард Соболь (Брюгге) – 500.00

(Брюгге) – 500.00 Юрий Вернидуб (Шериф) – 500.00

Напомним, что в группе Динамо сыграет с Баварией, Барселоной и Бенфикой, а соперниками Шахтера станут Интер, Реал и Шериф. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.