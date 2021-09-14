14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Без шансов для Динамо и Шахтера. Названы главные фавориты Лиги чемпионов

Анатолий Дерека
14 сентября, 16:20
Букмекеры считают ПСЖ и Манчестер Сити основными претендентами на "ушастый" трофей. Шахтер и Динамо – среди аутсайдеров

32 лучших клуба Европы вступают в борьбу за трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня стартует основная стадия Лиги чемпионов 2021/2022. В гонку за главным клубным трофеем Европы вступят 32 команды, в том числе и украинские Динамо с Шахтером.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика будет сегодня доступна на нашем сайте. Начало – в 22:00. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на победу в Лиге чемпионов.

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По их мнению, главными фаворитами турнира являются ПСЖ и Манчестер Сити. Триумф французского клуба оценивается в 4.20, а победа команды Александра Зинченко – в 4.30.

Также в пятерку главных фаворитов входят немецкая Бавария, а также английские Челси и Манчестер Юнайтед. К слову, именно Челси в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, минимально обыграв в финале Манчестер Сити.

Шансы украинских команд крайне малы. На победу Шахтера в турнире букмекеры дают коэффициент 121.00 (это 18-ый показатель из 32-х команд), а на успех Динамо - аж 201.00 (26-ое место в рейтинге фаворитов).

Десятка фаворитов Лиги чемпионов выглядит так:

  1. ПСЖ (Франция) – 4.20
  2. Манчестер Сити (Англия) – 4.30
  3. Бавария (Германия) – 7.50
  4. Челси (Англия) – 8.50
  5. Манчестер Юнайтед (Англия) – 8.50
  6. Ливерпуль (Англия) – 9.50
  7. Реал (Испания) – 14.00
  8. Барселона (Испания) – 19.00
  9. Атлетико (Испания) – 24.00
  10. Ювентус (Италия) – 27.00

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Если говорить о шансах украинских игроков на победу в Лиге чемпионов, то выше всех вероятность триумфа у Александра Зинченко (Манчестер Сити) и Андрея Лунина (Реал). Котировки на успех других украинцев следующие:

  • Руслан Малиновский (Аталанта) – 46.00
  • Роман Яремчук (Бенфика) – 121.00
  • Эдуард Соболь (Брюгге) – 500.00
  • Юрий Вернидуб (Шериф) – 500.00

Напомним, что в группе Динамо сыграет с Баварией, Барселоной и Бенфикой, а соперниками Шахтера станут Интер, Реал и Шериф. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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