Без кума Шеви не обійшлося? Особистий лікар Берлусконі очолив Дженоа

Президентом Дженоа став особистий лікар Сільвіо Берлусконі / Фото: Колаж: Сьогодні

Після завершення угоди щодо придбання клубу американською холдинговою компанією 777 Partners, новим президентом було призначено Альберто Зангрілло, повідомляє офіційний сайт Дженоа.

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Варто зазначити, що активи американської компанії 777 Partners оцінюються в три мільярди доларів, тож проблем з новими трансферами у Шеви не повинно виникнути.

Про нового президента "грифонів" відомо, що професор Альберто Дзангрілло є особистим лікарем колишнього прем'єр-міністра Італії та екс-власника Мілана Сільвіо Берлусконі.

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Схоже, призначення Шеви на посаду головного тренера Дженоа не обійшлося без протекції впливового італійця. Нагадаємо, що у 2005 році Сільвіо Берлусконі став хрещеним батьком Джордана – старшого сина Андрія Шевченка.

Додамо, що попереднім власником генуезького клубу був італійський бізнесмен Енріко Преціозі. Він володів клубом із 2003 року.

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Нагадаємо, 7 листопада новим головним тренером Дженоа став Андрій Шевченко. Наразі Дженоа знаходиться у "зоні вильоту" і посідає 17-е місце в турнірній таблиці Серії А.

Свій дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада – у домашньому поєдинку проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

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