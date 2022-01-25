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Беріть приклад з Роналду. Футболіст показав, чим замінив колу

Любомир Луканюк
25 січня, 16:12
Знаменитий футболіст затятий прихильник здорового способу життя. Відпочиваючи на пляжі Кріштіану насолоджується кокосовою водою

Роналду віддає перевагу натуральним напоям / Фото: Колаж: Сьогодні

Кріштіану Роналду виступає за здоровий спосіб життя, тому і перебуває у приголомшливій формі. Адже 5 лютого футболісту виповниться 37.

Під час Євро-2020 Кріштіану дуже розлютився, коли перед ним на прес-конференції поставили колу. Він просто викинув пляшки зі столу.

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Що ж п'є зірка світового футболу? Сьогодні португалець показав це у Instagram.

Кріштіану п'є кокосову воду.

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"Насолоджуюся виглядом", – підписав знімок футболіст.

Раніше ми писали, що Роналду в Манчестер Юнайтед можуть скоротити зарплату на 25%. Це станеться, якщо за підсумками сезону клуб не зможе пробитися до Ліги чемпіонів.

Роналду треба ще більше забивати голів / Фото: REUTERS

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До речі, перед Новим роком у колишній португальській колонії встановили пам'ятник форвардові Манчестер Юнайтед, що не сподобалося місцевим жителям.

Пам'ятник Роналду встановили в Індії / Фото: Колаж: Сьогодні