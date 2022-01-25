Не виведеш команду в ЛЧ – уріжемо зарплату! Як мотивують Роналду до МЮ

Легендарний форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду отримав додатковий стимул на полі. Зарплата португальця залежатиме від досягнень команди.
Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду має намір втекти з Манчестера.
Британські ЗМІ пишуть, що зарплата 36-річного нападаючого може знизитися на 25%. Це може статися, якщо Манчестер Юнайтед не вийде до Ліги чемпіонів за підсумками сезону-2021/22.
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Наразі Роналду отримує на тиждень 458 тисяч євро. У разі зниження зарплати він зароблятиме 344 тисячі.
Роналду влітку перейшов у МЮ із Ювентуса. У чемпіонаті Англії він зіграв 18 матчів – забив 8 голів та віддав 3 гольові передачі.
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У турнірній таблиці Манчестер Юнайтед йде на 4-му місці, що дозволяє пробитися до Ліги чемпіонів.