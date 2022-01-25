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Берите пример с Роналду. Футболист показал, чем заменил колу

Любомир Луканюк
25 января, 16:12
Знаменитый футболист ярый сторонник здорового образа жизни. Отдыхая на пляже Криштиану наслаждается кокосовой водой

Роналду предпочитает натуральные напитки / Фото: Коллаж: Сегодня

Криштиану Роналду выступает за здоровый образ жизни, поэтому и находится в потрясающей форме. А ведь 5 февраля футболисту исполнится 37.

Во время Евро-2020 Криштиану очень разозлился, когда перед ним на пресс-конференции поставили колу. Он просто выбросил бутылки со стола.

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Что же пьет звезда мирового футбола? Сегодня португалец показал это в Instagram.

Криштиану пьет кокосовую воду.

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"Наслаждаюсь видом", – подписал снимок футболист.

Ранее мы писали, что Роналду в Манчестер Юнайтед могут урезать зарплату на 25%. Это случится, если по итогам сезона клуб не сможет пробиться в Лигу чемпионов.

Роналду нужно еще больше забивать голов / Фото: REUTERS

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Кстати, перед Новым годом в бывшей португальской колонии установили памятник форварду Манчестер Юнайтед, что не понравилось местным жителям.

Памятник Роналду установили в Индии / Фото: Коллаж: Сегодня