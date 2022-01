Лучший бомбардир всех времен и народов. Роналду получил особый приз от ФИФА

В Цюрихе состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА.

Лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА стал форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

Специальную награду The Best от ФИФА получил Криштиану Роналду. В прошлом году капитан сборной Португалии побил мировой рекорд по голам за сборную. Забив два мяча в ворота Ирландии (2:1) в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022, Криштиану со 111 мячами опередил экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award! Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano . pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk

Напомним, что Криштиану Роналду получил первые две награды лучшего футболиста года по версии ФИФА в 2016 и 2017.

Также мы сообщали, что Роналду отдал первое место в голосовании нынешнему победителю Роберту Левандовски, в отличии от своего вечного конкурента Лионеля Месси.

Добавим, что Премию Пушкаша за лучший гол 2021 года получил представитель английской Премьер-лиги Эрик Ламела. Его гол в ворота Арсенала был признан самым красивым.

The winner of the #Puskas Award goes to... @ErikLamela! #TheBestpic.twitter.com/qa4HNW2tch