Берінчик злетів у рейтингу після перемоги над росіянином

Берінчик за очками виграв у Чанієва

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик на вихідних переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив титул WBO International.

Після перемоги Берінчик суттєво покращив свої позиції у рейтингу представників легкого дивізіону від BoxRec. Український боксер піднявся з п'ятого десятка більш ніж на 20 рядків і тепер входить до двадцятки найкращих, займаючи 17-е місце, повідомляє Isport.

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Лідирують у рейтингу Джервонта Девіс, Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон Джордж Камбосос.

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