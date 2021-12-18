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Трилер у Броварах: Беринчик у божевільному поєдинку переміг росіянина Чанієва

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
18 грудня, 23:38
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Сьогодні у Броварах відбувся боксерський вечір, у головному поєдинку якого українець Денис Беринчик захищав пояс WBO International у легкій вазі від зазіхань росіянина Іси Чанієва
Деніс Берінчик VS Іса Чанієв
Деніс Берінчик VS Іса Чанієв / Фото: Колаж: Сьогодні

Берінчик традиційно влаштував шоу ще до початку бою. На цей раз боксер у чорно-жовтій шубі виїхав до рингу на авто, розкидаючи дорогою подарунки до зали. Ми вели онлайн Берінчик – Чанієв з детальним описом усіх раундів.

Боксери почали поєдинок практично без розвідки і відразу ж почали рубатися на повну.

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Берінчик навіть трохи розгубився від нахабства суперника, але швидко прийшов до тями і в третьому раунді захопив ініціативу.

У п'ятому раунді боксери влаштували такий обмін, що дружина Дениса навіть розплакалася, переживаючи за здоров'я чоловіка. Десь у цей момент Берінчику розбили ніс, який кровоточив до кінця бою.

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Втім, незважаючи на кровотечу, Берінчик не здавався, весь час атакуючи суперника. Але Чанієв грамотно оборонявся, уникаючи ударів українця.

До кінця поєдинку Чанієв підсів, але в 10-му раунді Берінчик змусив фанатів понервуватись, коли опинився на канвасі. Але це був не нокдаун, він просто оступився.

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Останні раунди вийшли неймовірно видовищними. Боксери не щадили себе в атаках і йшли вперед із останніх сил. Проте нікому з них не вдалося перемогти достроково, тому долю поєдинку визначали судді – а вони одноголосним рішенням суддів віддали перемогу Денису Берінчику (116:112, 118:110, 118:111)!

Знаменитий бій між Мухаммедом Алі та Джо Фрейзером у 1975 році, що входить до числа найкращих в історії боксу, отримав назву "Триллер у Манілі". Сьогодні ми стали свідками "Триллера у Броварах".

Берінчик завоював другорядний пояс WBO International з 2018 року. Це був його шостий захист.

А ось Іса Чанієв у 2019 році бився з Річардом Коммі за повноцінний чемпіонський титул за версією IBF. І програв нокаутом у другому раунді. Виграй тоді Чанієв, він би бився з Ломаченком, а не з Беринчиком.

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