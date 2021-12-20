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Беринчик взлетел в рейтинге после победы над россиянином

Любомир Луканюк
20 декабря, 09:38
Украинский боксер вошел в ТОП-20 мирового рейтинга, в тройке лучших еще один представитель Украины – Василий Ломаченко

Беринчик по очкам выиграл у Чаниева

Украинский боксер в легком весе Денис Беринчик на выходных победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул WBO International.

После победы Беринчик существенно улучшил свои позиции в рейтинге представителей легкого дивизиона от BoxRec. Украинский боксер поднялся с пятого десятка более чем на 20 строчек и теперь входит в двадцатку лучших, занимая 17-е место, сообщает Isport.

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Лидируют в рейтинге Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко и абсолютный чемпион Джордж Камбосос.

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