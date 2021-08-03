Білоруську спортсменку, яку хотіли ліквідувати, покликала жити до себе українка

Тімановська 4 серпня залишає Токіо / Фото: Reuters
Україна підставила плече білорусці Христині Тімановській, яку спортивне керівництво її ж країни намагалося насильно видворити з Олімпіади в Токіо, змусивши побоюватися за своє життя.
Як ми писали, чоловік спортсменки Арсеній Зданевич втік з Мінська до Києва.
"Чоловік переїхав до України... Ми спільно ухвалили таке рішення з міркувань безпеки", – розповіла Христина Тімановська, слова якої наводить Mash
Тімановська і її чоловік / Фото: Reuters, Instagram
"Мене підтримують білоруси, пропонують допомогу. Українська спортсменка запропонувала житло. Я здивована такій підтримці"
Христина Тімановська / Фото: Reuters
"Японці пропонували залишитися у них, пояснювали, як отримати японське громадянство, і один з нюансів – чоловік може отримати громадянство тільки через 10 років, але я відразу відмовилася"
"До Білорусі я хотіла б повернутися, але не зараз. Звісно, я ж там прожила все життя"
4 серпня Тімановська, що перебуває зараз під наглядом поліції Токіо, вилітає до Польщі, котра видала їй гуманітарну візу.
"Поляки сказали, що допоможуть. Обіцяли, мовляв, якщо хочете залишитися і тренуватися – будуть умови", – додала спортсменка
Нагадаємо, білоруска Тімановська мала виступити в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівану включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували відправити до Мінська.
"Сказали, що це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики Білорусі вирішене, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати, – розповіла Тімановська. – Але боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку"
При цьому керівництво легкоатлетичної збірної Білорусі погрожувало Тімановській, що вона, якщо не вгамується, може закінчити суїцидом.
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