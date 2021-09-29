Баварія – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Циганков vs Левандовський / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Динамо"

У другому турі Ліги чемпіонів на Динамо чекає випробування одним із фаворитів турніру – Баварією. Поєдинок на мюнхенській "Альянц Арені" розпочнеться сьогодні о 22:00. Онлайн Баварія – Динамо доступний на нашому сайті.

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Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів Динамо вдома зіграло внічию 0:0 з Бенфікою, а Баварія розгромила на виїзді Барселону 3:0.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики букмекерських контор майже не сумніваються в перемозі Баварії. На вікторію мюнхенців встановлено коефіцієнт 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

виграш Баварії – 88%;

нічия – 8%;

виграш Динамо – 4%;

найбільш ймовірний рахунок – 3:0.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками аналітиків Transfermarkt, вартість кадрової обойми Баварії в шість з половиною разів дорожча за склад Динамо – 853 млн євро проти 133 млн євро. Не дарма президент київського клубу Ігор Суркіс зізнається, що їхати до Мюнхена було страшно.

Тим більше, через травму в матчі з Баварією не зіграє лідер Динамо Віталій Буяльський.

Утім, приклад Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба, який напередодні здолав у Мадриді Реал 2:1, засвідчує, що в Лізі чемпіонів є місце сенсаціям.

Чекаємо сюрпризу і від Динамо!