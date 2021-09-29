28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Баварія – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька
29 вересня, 15:44
Поєдинок другого туру ЛЧ у Мюнхені відбудеться в середу, 29 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – список ресурсів, які транслюють цей поєдинок

Циганков vs Левандовський / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Динамо"

У другому турі Ліги чемпіонів на Динамо чекає випробування одним із фаворитів турніру – Баварією. Поєдинок на мюнхенській "Альянц Арені" розпочнеться сьогодні о 22:00. Онлайн Баварія – Динамо доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Megogo
  • Матч! Футбол 1
  • Sky Sport Austria 1
  • Proximus Pickx
  • Arena Sport 4 Serbia
  • Voyo Sport
  • QQ Sports Live
  • Arena Sport 9 Croatia
  • Cytavision Sports 6
  • Viaplay Denmark
  • beIN Sports Xtra
  • C More Suomi
  • Cosmote Sport 8
  • JioTV
  • SKY Go Italia
  • Ziggo Sport Docu
  • Look Plus

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Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів Динамо вдома зіграло внічию 0:0 з Бенфікою, а Баварія розгромила на виїзді Барселону 3:0.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики букмекерських контор майже не сумніваються в перемозі Баварії. На вікторію мюнхенців встановлено коефіцієнт 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

  • виграш Баварії – 88%;
  • нічия – 8%;
  • виграш Динамо – 4%;
  • найбільш ймовірний рахунок – 3:0.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками аналітиків Transfermarkt, вартість кадрової обойми Баварії в шість з половиною разів дорожча за склад Динамо – 853 млн євро проти 133 млн євро. Не дарма президент київського клубу Ігор Суркіс зізнається, що їхати до Мюнхена було страшно.

Тим більше, через травму в матчі з Баварією не зіграє лідер Динамо Віталій Буяльський.

Утім, приклад Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба, який напередодні здолав у Мадриді Реал 2:1, засвідчує, що в Лізі чемпіонів є місце сенсаціям.

Чекаємо сюрпризу і від Динамо!

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