Бавария – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Цыганков vs Левандовски / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Динамо"

Во втором туре Лиги чемпионов Динамо ждет испытание одним из фаворитов турнира – Баварией. Поединок на мюнхенской "Альянц Арене" начнется сегодня в 22:00. Онлайн Бавария – Динамо доступен на нашем сайте.

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Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Динамо дома сыграло вничью 0:0 с Бенфикой, а Бавария разгромила на выезде Барселону 3:0.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе Баварии. На викторию мюнхенцев установлен коэффициент 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00. Исходя из этих котировок, вероятность исхода матча следующая:

выигрыш Баварии – 88%;

ничья – 8%;

выигрыш Динамо – 4%;

наиболее вероятный счет – 3:0.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам аналитиков Transfermarkt, стоимость кадровой обоймы Баварии в шесть с половиной раз дороже состава Динамо – 853 млн евро против 133 млн евро. Не зря президент киевского клуба Игорь Суркис признается, что ехать в Мюнхен было страшно.

Тем более, из-за травмы в матче с Баварией не сыграет лидер Динамо Виталий Буяльский.

Впрочем, пример Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба, одолевшего накануне в Мадриде Реал 2:1, показывает, что в Лиге чемпионов есть место сенсациям.

Ждем сюрприза и от Динамо!