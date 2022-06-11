Андрій Пятов завершив кар'єру у збірній та наостанок побив рекорд Шовковського

Андрій Пятов попрощався зі збірною України / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України розгромила Вірменію у матчі Ліги націй. Голами у складі нашої команди відзначилися, Малиновський, Караваєв та Миколенко.

Крім того, цей поєдинок став останнім у складі збірної для воротаря Андрія Пятова. Кіпер Шахтаря відстояв "на нуль" та зміг наостанок побити рекорд.

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Для Андрія це 47-й "сухий" матч за збірну України. За цим показником він вийшов на перше місце, обігнавши Олександра Шовковського (46).

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П'ятов дебютував за "синьо-жовтих" аж у 2007 році і за цей час провів 102 поєдинки. Він не пропустив жодного великого турніру нашої команди. На Євро-2012 та Євро-2016 він був основним кіпером, а ЧС-2006 та Євро-2020 відсидів на лавці.

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Наступний матч збірна України проведе 14 червня. У Лодзі команда Олександра Петракова прийме ірландців. Поки що "синьо-жовті" у двох іграх Ліги націй здобули дві перемоги. Раніше Ірландія мінімально програла в Дубліні.