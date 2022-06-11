Англія – Італія: коли матч та хто фаворит

Збірній Англії під силу взяти реванш у Італії за поразку у фіналі Євро-2020 – думка букмекерів

Англія vs Італія: Ліга націй / Фото: Колаж: Сьогодні

11 червня у Лізі націй буде зіграний найочікуваніший поєдинок літньої частини турніру. Англія приймає Італію. Початок о 21:45 за київським часом. У прямій трансляції матч буде показано на телеканалі "Футбол 2".

Підґрунтя у цій зустрічі таке. Рік тому у Лондоні Англія програла Італії фінал Євро-2020. Маленький, але все ж таки реванш, британці захочуть взяти в суботу.

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А чи під силу їм це? На таке запитання завжди легко відповідають букмекери. На перемогу господарів поля приймають ставки з коефіцієнтом 1.82, на нічию – 3.50, на перемогу Італії – 5.00. Для кращого сприйняття переведемо котирування у відсотки. Перемога Англії – 53%, нічия – 28%, перемога Італії – 19%.

Чи чекати вболівальникам багато голів? Ось тут знову давайте глянемо на прогнози. Котирування на те, що в матчі буде забито більше 2,5 голів – 2.22, на менше 2,5 голів – 1.69.

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І тут є логіка. Три останні матчі між цими командами завершилися в основний час з однаковим рахунком – 1:1.

Найочікуваніший рахунок у суботньому поєдинку – 1:0 на користь Англії. І на те, що цей гол заб'є найкращий бомбардир англійської команди Гаррі Кейн коефіцієнт – 2.37.

А загалом за всю історію Англія та Італія зіграли між собою 28 матчів. 8 перемог Англії, 10 нічиїх та 10 поразок.