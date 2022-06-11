Андрей Пятов завершил карьеру в сборной и напоследок побил рекорд Шовковского

Андрей Пятов попрощался со сборной Украины / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций. Голами в составе нашей команды отличились, Малиновский, Караваев и Миколенко.

Кроме того, этот поединок стал последним в составе сборной для вратаря Андрея Пятова. Кипер Шахтера отстоял "на ноль" и смог напоследок побить рекорд.

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Для Андрея это 47-й "сухой" матч за сборную Украины. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав Александра Шовковского (46).

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Пятов дебютировал за "сине-желтых" аж в 2007 году и за это время провел 102 поединка. Он не пропустил ни одного крупного турнира нашей команды. На Евро-2012 и Евро-2016 он был основным кипером, а ЧМ-2006 и Евро-2020 отсидел на скамейке.

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Следующий матч сборная Украины проведет 14 июня. В Лодзи команда Александра Петракова примет ирландцев. Пока же "сине-желтые" в двух играх Лиги наций добыли две победы. Ранее Ирландия была минимально повержена в Дублине.