А ви обговорюйте далі! Магучіх забула про скандал і танцює прямо на вулиці

Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магчіх, інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі будуть кусати лікті.

"Всі повинні зробити висновки і рухатися далі", – вважає чиновник.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Здається, першою рухатися далі вирішила саме Ярослава. Спортсменка швидко забула про скандал з обіймами і весело розважається зі своєю сестрою Анастасією, танцюючи прямо на вулиці.

Нагадаємо, після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо Ярослава Магучіх обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене. При цьому, обидві спортсменки є військовослужбовцями.

Дівчина у ту ж мить потрапила під хвилю критики – як в ЗМІ, так і з боку звичайних громадян. А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад в Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон.