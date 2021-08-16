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А вы обсуждайте дальше! Магучих забыла о скандале и танцует прямо на улице

Александр Трикиша
16 августа, 13:47
В Сети не утихают дискуссии относительно скандального поступка украинской легкоатлетки Ярославы Магучих на Олимпиаде в Токио. И только сама спортсменка уже давно забыла об этом

Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магчих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.

"Все должны сделать выводы и двигаться дальше", – считает чиновник.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Кажется, первой двигаться дальше решила именно Ярослава. Спортсменка быстро позабыла о скандале с объятиями и весело развлекается со своей сестрой Анастасией, танцуя прямо на улице.

Напомним, после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Ярослава Магучих обнималась с россиянкой Марией Ласицкене. При этом, обе спортсменки являются военнослужащими.

Девушка тут же попала под волну критики – как в СМИ, так и со стороны обычных граждан. А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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