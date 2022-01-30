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А ще на Усика ліз: допінговий кікбоксер програв пенсіонеру з Росії

Олександр Трикіша
30 січня, 12:49
Тайрон Спонг, який так і не став суперником Олександра Усика, безславно програв російському пенсіонеру Сергію Харитонову на турнірі EFC 44

Спонг програв Харитонову / Фото: Колаж: Сьогодні

41-річний росіянин на прізвисько "Десантник" просто знищив опонента. Розв'язка поєдинку настала у другому раунді.

Харитонов повалив суперника, сів зверху на нього і почав бити, доки не втрутився рефері.

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Спонг зробив собі ім'я в кікбоксингу та тайському боксі, де ставав чемпіоном світу і вважається одним із найкращих спортсменів в історії цих єдиноборств.

Потім він спробував себе у змішаних єдиноборствах, поки у 2014 році не отримав перелом ноги, після чого перейшов у бокс.

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

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На професійному рингу Спонг провів 14 боїв та все виграв, 13 з них – достроково. Щоправда, суперники в нього були зовсім невідомі.

У 2019 році нідерландець із суринамським корінням повинен був зустрітися з Олександром Усиком, але незадовго до бою попався на допінгу. Подейкували, що саме Спонг міг би нокаутувати Усика, але до бою справа так і не дійшла.

Дивіться також відео інших нокаутів:

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